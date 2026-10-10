Azerbaycan'da kılık kıyafet düzenlemesi sürüyor: Bu seferki şart kadın öğretmenlere...

Azerbaycan'da öğrencilerin ardından öğretmenler için de kılık kıyafet kuralları belirlendi. Bakanlar Kurulu kararıyla kıyafetlerde "laiklik ilkesine uygunluk" şartı getirilirken, düzenleme başörtüsü tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Azerbaycan'da devlet okullarında başörtülü öğrencilerin eğitim kurumlarına alınmamasına yönelik tartışmalar devam ederken, Bakanlar Kurulu öğretmenlerin kılık kıyafet standartlarını belirleyen yeni bir karara imza attı. Başbakan Ali Asadov tarafından imzalanan 325 sayılı kararla, öğretmenlerin kıyafetlerinde genel eğitimin "laiklik ilkesine" uygunluk şartı kurala bağlandı.

ÖĞRETMENLER İÇİN ETEK BOYU DÜZENLEMESİ

6 Ekim tarihinde kabul edilen yeni düzenlemeye göre, devlet kurumlarında görev yapan öğretmenlerin kılık kıyafetlerinin temiz, düzenli, sade ve iş ortamına uygun olması zorunlu kılındı. Kadın öğretmenler için ceket-pantolon, ceket-etek veya ceket-elbise kombinasyonlarından oluşan klasik giyim seçenekleri tanımlanırken; etek ve elbiselerin diz hizasında ya da daha uzun olması şartı getirildi.

YİNE BAŞÖRTÜSÜ DİREKT YAZILMADI! "LAİKLİK İLKESİ" VURGUSU TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRDİ

Açıklanan kararda (tıpkı öğrenciler için açıklanan kararda olduğu gibi) başörtüsü ifadesi doğrudan veya açıkça bir yasak olarak yer almasa da kullanılan kıyafet unsurlarının "genel eğitimin laiklik ilkesine uygun olması gerektiği" yönündeki vurgu dikkat çekti. Tanımlanan kıyafet standartları ve laiklik atfı, düzenlemenin öğretmenler üzerindeki olası etkilerine dair tartışmaları ateşledi. Hatta sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülerde, öğretmenlerin de daha önce öğrencilerde olduğu gibi okula alınmadığı görüldü.

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AZERBAYCAN'DA OKULLARA TAMAMEN BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI MI GELİYOR?

Öğretmenlere yönelik bu adım, Azerbaycan Bakanlar Kurulu'nun 21 Eylül 2026 tarihli ve 309 sayılı öğrenci kılık kıyafet yönetmeliği değişikliğini takip etti. Öğrencilerin belirlenen okul üniforması bütünlüğünü bozan ve laiklik ilkesine uymayan kıyafet unsurlarını kullanmasını yasaklayan önceki kararın ardından, ülke genelinde başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığına dair haberler gündeme oturmuştu.

Benzer bir "laiklik" hükmünün öğretmenlerin kılık kıyafet kuralına eklenmesi, süregelen tartışmaların eğitim kurumlarında görev yapan personeli kapsayacak şekilde genişlediği değerlendirmelerine yol açtı.

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