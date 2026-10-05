Araç sahiplerini rahatlatan haber: Akaryakıta indirim var!

Küresel petrol fiyatlarındaki geri çekilme ve döviz kurundaki yatay seyir, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor.
MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 6 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 4,95 TL’lik fiyat indirimi uygulanacak.
İndirimin ardından büyükşehirlerde motorinin litre fiyatı ortalama 90-91 TL seviyelerine gerilerken; benzin ve otogaz (LPG) fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
İLLERE GÖRE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL (AVRUPA)
Benzin: 84,60 TLMotorin (Mevcut): 95,00 TLMotorin (İndirimli): 90,05 TLLPG: 41,20 TL
İSTANBUL (ANADOLU)
Benzin: 84,50 TLMotorin (Mevcut): 94,90 TLMotorin (İndirimli): 89,95 TLLPG: 40,60 TL
ANKARA
Benzin: 85,60 TLMotorin (Mevcut): 96,10 TLMotorin (İndirimli): 91,15 TLLPG: 41,29 TL
İZMİR
Benzin: 85,90 TLMotorin (Mevcut): 96,40 TLMotorin (İndirimli): 91,45 TLLPG: 41,20 TL