Araç sahiplerini rahatlatan haber: Akaryakıta indirim var!

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 6 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 4,95 TL’lik fiyat indirimi uygulanacak.

1 7 Küresel petrol fiyatlarındaki geri çekilme ve döviz kurundaki yatay seyir, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. 2 7 MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 6 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 4,95 TL’lik fiyat indirimi uygulanacak. 3 7 İndirimin ardından büyükşehirlerde motorinin litre fiyatı ortalama 90-91 TL seviyelerine gerilerken; benzin ve otogaz (LPG) fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. 4 7 İLLERE GÖRE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İSTANBUL (AVRUPA) Benzin: 84,60 TL

Motorin (Mevcut): 95,00 TL

Motorin (İndirimli): 90,05 TL

LPG: 41,20 TL 5 7 İSTANBUL (ANADOLU) Benzin: 84,50 TL

Motorin (Mevcut): 94,90 TL

Motorin (İndirimli): 89,95 TL

LPG: 40,60 TL 6 7 ANKARA Benzin: 85,60 TL

Motorin (Mevcut): 96,10 TL

Motorin (İndirimli): 91,15 TL

LPG: 41,29 TL 7 7 İZMİR Benzin: 85,90 TL

Motorin (Mevcut): 96,40 TL

Motorin (İndirimli): 91,45 TL

LPG: 41,20 TL



