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Araç sahiplerini rahatlatan haber: Akaryakıta indirim var!

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Araç sahiplerini rahatlatan haber: Akaryakıta indirim var!
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 6 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 4,95 TL’lik fiyat indirimi uygulanacak.
Araç sahiplerini rahatlatan haber: Akaryakıta indirim var! 1 17

Küresel petrol fiyatlarındaki geri çekilme ve döviz kurundaki yatay seyir, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor.

Araç sahiplerini rahatlatan haber: Akaryakıta indirim var! 2 27

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 6 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 4,95 TL’lik fiyat indirimi uygulanacak.

Araç sahiplerini rahatlatan haber: Akaryakıta indirim var! 3 37

İndirimin ardından büyükşehirlerde motorinin litre fiyatı ortalama 90-91 TL seviyelerine gerilerken; benzin ve otogaz (LPG) fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

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İLLERE GÖRE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin: 84,60 TL
Motorin (Mevcut): 95,00 TL
Motorin (İndirimli): 90,05 TL
LPG: 41,20 TL

Araç sahiplerini rahatlatan haber: Akaryakıta indirim var! 5 57

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin: 84,50 TL
Motorin (Mevcut): 94,90 TL
Motorin (İndirimli): 89,95 TL
LPG: 40,60 TL

Araç sahiplerini rahatlatan haber: Akaryakıta indirim var! 6 67

ANKARA

Benzin: 85,60 TL
Motorin (Mevcut): 96,10 TL
Motorin (İndirimli): 91,15 TL
LPG: 41,29 TL

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İZMİR

Benzin: 85,90 TL
Motorin (Mevcut): 96,40 TL
Motorin (İndirimli): 91,45 TL
LPG: 41,20 TL

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