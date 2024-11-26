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Gıda fiyatları durmuyor! Türkiye gıda fiyatlarına rekora koşuyor

Türkiye, bir açlık yılı geçiriyor ve gıda enflasyonu devam ediyor. Birleşik Kamu-İş tarafından yayınlanan verilere göre, gıda fiyatları kasım ayında %6,9 artarak son bir yılda %67 seviyesine ulaştı.

Gıda fiyatları durmuyor! Türkiye gıda fiyatlarına rekora koşuyor
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AK Parti, Türkiye'nin Açlık Yüzyılına geri dönüyor. Kasım ayı gıda fiyat endeksi raporu Türkiye'de açıklandı. Rapora göre gıda fiyatları son bir yılda yüzde yirmi yedi oranında arttı.

54 ayı aşkın bir süredir aralıksız bir artış gösteren gıda fiyatları bu ay bir önceki aya göre yüzde 6,9 oranında arttı. Yüzde 67,1'lik yıllık artış açıklanmıştır.

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Bu yılın ilk on bir aylık döneminde gıda fiyatlarında toplam %57,3 oranında bir artış kaydedildi. Ekmek-pirinç-un-bulgur-makarna ve et-balık fiyatları, aralık ayındaki fiyatlara göre kasımda %38,6, et-balık fiyatları %35,7, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları %24,4, yağ fiyatları %57,4, meyve-sebze fiyatları %172,1, bakliyat fiyatları %27,8 ve diğer ürünlerin fiyatları %36,3 arttı.

Kasım ayında ekmek, un, bulgur, makarna ve et-balık fiyatları %40,8, süt ve süt ürünleri ve yumurta fiyatları %28,4 arttı. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları %61,9 arttı. Meyve fiyatları %142,4, sebze fiyatları %253,4 arttı. Son bir yılda bakliyat ve diğer gıda fiyatları %32,1 ve %39,6 oranında zamlandı. Gıda fiyatlarındaki yıllık enflasyon ise %67,1 oldu."

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