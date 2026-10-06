Bu gösterge iki metalin fiyatları arasındaki dengeyi anlamlandırmak isteyen yatırımcılar için pratik bir referans noktası sunar.

Altın Rasyosu Ne Demek? İki Değerli Metal, Tek Bir Gösterge

Altın rasyosu nedir sorusunun cevabı aslında oldukça sade bir mantığa dayanır: altın fiyatının gümüşün fiyatına bölünmesiyle elde edilen bir orandır. Daha yaygın kullanılan adıyla altın gümüş rasyosu bir ons altının kaç ons gümüşe denk geldiğini gösterir. Bu oran, altının gümüşe kıyasla ne kadar değerli ya da ucuz olduğunu anlamak isteyenler için hızlı bir özet niteliği taşır.

Oran Nasıl Hesaplanır?

Altın gümüş rasyo nedir sorusunun pratik tarafı, hesaplama yönteminde saklıdır. Formül oldukça basittir: altının ons fiyatı, gümüşün ons fiyatına bölünür. Örneğin altının ons fiyatı 2.000 dolar, gümüşünki ise 25 dolar ise, oran 80 çıkar; bu da bir ons altının 80 ons gümüşe eşdeğer olduğu anlamına gelir. Bu hesaplama, güncel piyasa fiyatlarıyla anlık olarak tekrarlanabilir ve geçmiş dönemlerle kıyaslanarak oranın hangi yönde seyrettiği gözlemlenebilir.

Piyasada Nasıl İzlenir, Nerede Değerlendirilir?

Altın gümüş rasyosunu anlamlı kılan şey, tek bir anlık değer olarak değil, zaman içindeki seyriyle birlikte okunmasıdır. Bu nedenle değerli metal fiyatlarının güncel ve geçmiş verilerine düzenli erişim, rasyoyu doğru yorumlamanın temelini oluşturur. Altın ve gümüşün ons bazlı fiyatları, forex piyasalarında işlem gören enstrümanlar arasında yer aldığı için, altın fiyatları forex platformları üzerinden anlık olarak izlenebilir. Bu sayede rasyo, gün içindeki fiyat hareketlerine paralel şekilde güncellenerek takip edilebilir.

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Rasyodaki hareketler yalnızca fiziksel metal fiyatlarını değil, dolaylı olarak metal üretimiyle uğraşan şirketlerin performansını da etkileyebilir. Bu nedenle rasyoyu takip eden bazı yatırımcılar, doğrudan fiziksel altın veya gümüş yerine altın hisse senedi seçenekleri üzerinden bu ilişkiye dolaylı yoldan katılım sağlamayı tercih eder. Böylece rasyodaki yön değişimleri, hem emtia hem de hisse senedi tarafında birlikte değerlendirilebilir.

Bu içerikte yer alan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir yatırım aracının alım-satımına yönelik bir öneri ya da yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında değildir.

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