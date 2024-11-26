İBB destek ödemelerini açıkladı! Pazar destek ödemesi hesaplara yatıyor
İstanbul'da emeklilere pazar desteği verilmesi uzun süredir gündemdeydi. Bu desteğin verileceği tarih şu anda açıklandı. 10 bin 76 emekli, her biri 10 bin TL pazar yardımı alacak. Bu yardım iki aylık olarak ödenecektir.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, X olarak bilinen sosyal medya platformu üzerinden emeklilere pazar desteğinin başlangıç tarihini duyurdu.
Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada yaptığı açıklama:
İmamoğlu, "Pazarda olmayanlar ekonomik krizin can yakıcılığını bilemezler" dedi. Emekliler zor durumda ve geçinemezler. İBB olarak emeklilerimizin destekçisiyiz. Cuma günü 10.076 emeklimize pazar desteği ödemesi yapılacak ve 100.760.000 TL bütçemiz emekli desteğine aktarılacak.
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PAZAR DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?
T.C. vatandaşı olunması,
60 yaş ve üstü emekli olunması,
İstanbul’da ikamet edilmesi,
Başvuru sahibinin emekli yurttaş olması,
Hanede tek emekli maaşından başka bir gelir olmaması,
Emekli maaşının 17.002 TL’den düşük olması gerekiyor.