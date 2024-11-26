İBB destek ödemelerini açıkladı! Pazar destek ödemesi hesaplara yatıyor İstanbul'da emeklilere pazar desteği verilmesi uzun süredir gündemdeydi. Bu desteğin verileceği tarih şu anda açıklandı. 10 bin 76 emekli, her biri 10 bin TL pazar yardımı alacak. Bu yardım iki aylık olarak ödenecektir.