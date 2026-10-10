Çaykur Rizespor - Fenerbahçe, bugün deplasmanda buluşuyor: İşte muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği 90 dakikada Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe, rakiplerinin puan kaybettiği haftada Eyüpspor'u 8-0'lık tarihi skorla yenerek yeniden zirve yarışına dahil oldu.

Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor ise ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 9'uncu sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde tek eksik bulunuyor.

Yaşadığı sakatlığın ardından Avusturya'da ameliyat edilen Mert Müldür, oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE

MUHTEMEL 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Mithat Pala, Sagnan, Mocsi, Taha Şahin, Taylan Antalyalı, Emrecan Bulut, Olawoyin, Can Bozdoğan, Doicaru, Sowe

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FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Oppong, Ake, Brown, Kante, Guendouizi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Muriqi

STAT: Çaykur Didi

HAKEM: Ozan Ergün

SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS 1

MERT HAKAN YANDAŞ'IN CEZASI BİTTİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 12 ay hak mahrumiyeti verilen, daha sonra cezası 6 aya indirilen Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte sahalara dönebilecek.

Mert Hakan Yandaş, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde uzun bir aradan forma şansı bulacak.

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde gözler Vedat Muriqi ve Romelu Lukaku'da olacak.

Eyüpspor karşısında fileleri 4 kez havalandıran Vedat Muriqi, Rize deplasmanında ilk 11'e yakın. Milli arada takımı Belçika'yla iyi bir performans ortaya koyan Romelu Lukaku da İsmail Kartal'ın gol yollarındaki kozlarından biri olarak forma bekleyecek.

SON 17 MAÇTA SADECE TEK BERABERLİK

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 17 karşılaşmada Fenerbahçe 15 kez galip gelirken 1 maçı Çaykur Rizespor kazandı, yalnızca 1 maç berabere bitti.

Bu maçlarda Fenerbahçe 53 gol kaydederken, Çaykur Rizespor 17 gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında ligde oynanan son mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçerken, mücadelenin 90+8. dakikasında Çaykur Rizespor eşitliği yakalamıştı.

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