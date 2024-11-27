Sıla bebek davasında flaş gelişme! Yeni iddianame hazırlanacak

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, anne B.Y (29), çocuklardan birinin babası olan komşu K.A. (32) ve annenin birlikte yaşadığı S.Ö. (57) hakkında Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen bir iddianame hazırladı. Suça sürüklenen çocuklar G.K. (14) ve K.A. (13) ise Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



Anne B.Y.'ye, iddianamede "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası verilmesi talep edildi.

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Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A., "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Anne B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö., "suçu bildirmeme, gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

8 Eylül'de Malkara ilçesinde ikamet eden anne B.Y, kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bebeğe beyin kanaması teşhisi konduktan sonra Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ve polise bildirildi.

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Beyin ameliyatının ardından çocuk entübe olarak yoğun bakıma kaldırıldı.Soruşturmanın bir parçası olarak anne B.Y, birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A., 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Sıla bebeğin beş yaşındaki kardeşi A.Y. de devlet tarafından korundu.

Adli tıp raporuna göre, Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakıma kaldırılan 2 yaşındaki kız çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu ortaya çıktı.