  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Sıla bebek davasında flaş gelişme! Yeni iddianame hazırlanacak

Sıla bebek davasında flaş gelişme! Yeni iddianame hazırlanacak

Sıla bebeğin cinsel istismara uğrayıp darp edilmesiyle sonuçlanan soruşturmada iddianameler hazırlandı.

Sıla bebek davasında flaş gelişme! Yeni iddianame hazırlanacak
Yayınlanma:

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, anne B.Y (29), çocuklardan birinin babası olan komşu K.A. (32) ve annenin birlikte yaşadığı S.Ö. (57) hakkında Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen bir iddianame hazırladı. Suça sürüklenen çocuklar G.K. (14) ve K.A. (13) ise Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Anne B.Y.'ye, iddianamede "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası verilmesi talep edildi.

İBB destek ödemelerini açıkladı! Pazar destek ödemesi hesaplara yatıyorİBB destek ödemelerini açıkladı! Pazar destek ödemesi hesaplara yatıyor

Gıda fiyatları durmuyor! Türkiye gıda fiyatlarına rekora koşuyorGıda fiyatları durmuyor! Türkiye gıda fiyatlarına rekora koşuyor

Başkandan tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole zam geliyorBaşkandan tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole zam geliyor



Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A., "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Anne B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö., "suçu bildirmeme, gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

8 Eylül'de Malkara ilçesinde ikamet eden anne B.Y, kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bebeğe beyin kanaması teşhisi konduktan sonra Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ve polise bildirildi.

Beyin ameliyatının ardından çocuk entübe olarak yoğun bakıma kaldırıldı.Soruşturmanın bir parçası olarak anne B.Y, birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A., 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Sıla bebeğin beş yaşındaki kardeşi A.Y. de devlet tarafından korundu.

Adli tıp raporuna göre, Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakıma kaldırılan 2 yaşındaki kız çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu ortaya çıktı.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Erdoğan açıkça dizileri hedef gösterdi! O dizilere soruşturma açılacak
Erdoğan açıkça dizileri hedef gösterdi! O dizilere soruşturma açılacak
O illerde işçi aranıyor ama yok! İŞKUR o illeri açıkladı
O illerde işçi aranıyor ama yok! İŞKUR o illeri açıkladı
Asgari ücrette flaş gelişme! Bakan Işıkhan zam pazarlığını anlattı
Asgari ücrette flaş gelişme! Bakan Işıkhan zam pazarlığını anlattı
2. el araç alacaklar acele etsin! 5 Aralık'ta yeni dönem başlıyor
2. el araç alacaklar acele etsin! 5 Aralık'ta yeni dönem başlıyor
4.6'lık Malatya depremi sonrası Naci Görür konuştu! "Endişe verici"
4.6'lık Malatya depremi sonrası Naci Görür konuştu! "Endişe verici"
26 Kasım okullar tatil mi? O şehirlerde eğitime 1 gün ara verildi
26 Kasım okullar tatil mi? O şehirlerde eğitime 1 gün ara verildi
Meteoroloji 11 il için uyardı! Kuvvetli kar geliyor
Meteoroloji 11 il için uyardı! Kuvvetli kar geliyor