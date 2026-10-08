Altın can çekişiyor: Küresel piyasalarda son durum ne? Bugün 1 gram altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN 6 BİN 515 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR
Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 515 liradan işlem görüyor. Gram altın dün, günü önceki kapanışın yüzde 1,24 altında 6 bin 501 liradan tamamlamıştı.
Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 515 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 760 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 850 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı yüzde 0,8 artışla 4 bin 117 dolarda seyrediyor. Altının onsu dün 4 bin 66 dolarla 2 ayın en düşük seviyesini görmüştü.