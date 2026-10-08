Altın can çekişiyor: Küresel piyasalarda son durum ne? Bugün 1 gram altın ne kadar, kaç TL?

"MALİ İSTİKRARA YÖNELİK POTANSİYEL BİR TEHDİT"

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, altının, dolar ve tahvil getirilerindeki yükselişin yanı sıra enerji fiyatlarındaki artışın da etkisiyle 4.100 dolar civarındaki kritik destek seviyesine yaklaştığına dikkat çekiyor. Hansen'e göre hedge fonlarının son dönemdeki satışları, istikrarlı ETF talebiyle kısmen dengeleniyor. Hansen ayrıca ABD 10 yıllık reel tahvil getirisinin yüzde 3 civarında 18 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının, altın açısından önemli bir engel oluşturduğunu belirtiyor. Buna karşılık altın ETF'lerindeki toplam varlıkların ağustostan bu yana neredeyse kesintisiz yükselerek, 3 bin 145 ton ile dört yılın en yüksek seviyesine ulaşması dikkat çekiyor. Hansen, “Bazı yatırımcılar için tahvil faizlerindeki yükseliş, aynı zamanda mali istikrara yönelik potansiyel bir tehdit ve dolayısıyla altın pozisyonunu koruma veya artırma sebebi olarak da görülüyor” diyerek, söz konusu ayrışmanın sebebini açıklıyor.