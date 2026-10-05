TÜİK son dakika... Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren, kira zam oranı belli oldu!

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan rakamların ardından milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği kira artış oranı da belli oldu. Oran, yüzde 31,49 olarak belirlendi.

Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 oldu.

KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 31,49 olarak öne çıktı.

Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 31,49 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.

Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 31,79 olmuştu.

RAKAMLAR TÜİK TARAFINDAN AÇIKLANIYOR

Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanıyor.

Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılıyor.

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