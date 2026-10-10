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Hafta sonu güneş pırıl pırıl parlayacak: Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

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Hafta sonu güneş pırıl pırıl parlayacak: Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurtta yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerinde güncel hava durumu...
Hafta sonu güneş pırıl pırıl parlayacak: Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 1 18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurtta yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hafta sonu güneş pırıl pırıl parlayacak: Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 2 28

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Hafta sonu güneş pırıl pırıl parlayacak: Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 3 38

SABAH SAATLERİNDE YURT GENELİNDE HAVA...

Hafta sonu güneş pırıl pırıl parlayacak: Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 4 48

ÖĞLEN SAATLERİNDE YURT GENELİNDE HAVA...

Hafta sonu güneş pırıl pırıl parlayacak: Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 5 58

AKŞAM SAATLERİNDE YURT GENELİNDE HAVA...

Hafta sonu güneş pırıl pırıl parlayacak: Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 6 68

GECE SAATLERİNDE YURT GENELİNDE HAVA...

Hafta sonu güneş pırıl pırıl parlayacak: Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 7 78

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 23°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C
Az bulutlu

KARS °C, 17°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 18°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Hafta sonu güneş pırıl pırıl parlayacak: Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 8 88

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in batısı yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, sabah saatlerinde güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege’nin kuzeyi yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde batısı kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, sabah saatlerinde güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

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