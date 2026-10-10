Suudi Arabistan'a düzenlenen saldırılara AK Parti'den kınama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Abha'daki havalimanlarına düzenlenen saldırıları kınadı.

Suudi Arabistan, başkent Riyad'daki havalimanına dün düzenlenen iki ayrı füze saldırısında 3 vatandaşının öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabındaki paylaşımında, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, Suudi Arabistan'a taziyelerini sundu.

Bölgesel huzur, güvenlik ve istikrarı doğrudan hedef alan bu terör eylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgenin barış ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör eylemine karşı durmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), ülkenin güneyindeki Abha kentinde bulunan Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen Husi saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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