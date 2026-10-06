Altın fiyatları çakıldı! Bugün çeyrek, yarım, tam, gram ne kadar, kaç TL? İşte güncel piyasa...

Altın fiyatlarında sert hareketlilik yaşanıyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle değerli metalde düşüş hızlanırken, gram altın 6 bin 510 TL seviyesine kadar çekildi. Çeyrek altın 10 bin 665 TL'den işlem görürken, yarım ve tam altının fiyatında da dikkat çeken gerilemeler görüldü. İşte piyasaların merakla takip ettiği güncel altın fiyatları ve alış-satış rakamları…