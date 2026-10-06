Altın fiyatları çakıldı! Bugün çeyrek, yarım, tam, gram ne kadar, kaç TL? İşte güncel piyasa...
Yayınlanma:
06 Ekim 2026 10:38
Altın fiyatlarında sert hareketlilik yaşanıyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle değerli metalde düşüş devam ediyor... Peki bugün çeyrek, yarım, tam, gram ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Ekim 2026 Salı, güncel piyasa...
1 8
Altın piyasasında hareketlilik hız kazandı. Yeni güne sert düşüşle başlayan altın fiyatlarında gram altın 6 bin 510 TL seviyesine gerilerken, çeyrek altın 10 bin 665 TL’den işlem görüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği ons altında da düşüş kaydedilirken güncel alış ve satış fiyatları dikkat çekti. İşte 6 Ekim 2026 birim birim altın fiyatları.
2 8
Altın fiyatlarında sert hareketlilik yaşanıyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle değerli metalde düşüş hızlanırken, gram altın 6 bin 510 TL seviyesine kadar çekildi. Çeyrek altın 10 bin 665 TL'den işlem görürken, yarım ve tam altının fiyatında da dikkat çeken gerilemeler görüldü. İşte piyasaların merakla takip ettiği güncel altın fiyatları ve alış-satış rakamları…
3 8
Has altın Alış: 6.542,89 TL Satış: 6.576,93 TL Ons Alış: 4.133,1 Satış: 4.133,6
USD/KG Alış: 132.600 Satış: 133.050
4 8
Gram altın 6.510,18 TL alış seviyesine geriledi. EUR/KG Alış: 118.370 Satış: 118.910 22 ayar Alış: 5.952,03 TL Satış: 6.162,32 TL
Gram altın Alış: 6.510,18 TL Satış: 6.596,66 TL
5 8
Altın/gümüş Alış: 66,76 Satış: 72,93 Yeni çeyrek Alış: 10.665 TL Satış: 10.752 TL
Eski çeyrek Alış: 10.534 TL Satış: 10.627 TL
6 8
Yeni yarım Alış: 21.330 TL Satış: 21.497 TL Eski yarım Alış: 20.957 TL Satış: 21.122 TL
Yeni tam Alış: 42.548 TL Satış: 42.869 TL
7 8
Eski tam Alış: 41.940 TL Satış: 42.277 TL Yeni ata Alış: 43.314 TL Satış: 43.954 TL
Eski ata Alış: 43.281 TL Satış: 43.658 TL
8 8
Yeni ata5 Alış: 215.915 TL Satış: 219.391 TL Eski ata5 Alış: 215.588 TL Satış: 218.075 TL
Yeni gremse Alış: 105.537 TL Satış: 106.662 TL