  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın fiyatları çakıldı! Bugün çeyrek, yarım, tam, gram ne kadar, kaç TL? İşte güncel piyasa...

Altın fiyatları çakıldı! Bugün çeyrek, yarım, tam, gram ne kadar, kaç TL? İşte güncel piyasa...

Yayınlanma:
Altın fiyatları çakıldı! Bugün çeyrek, yarım, tam, gram ne kadar, kaç TL? İşte güncel piyasa...
Altın fiyatlarında sert hareketlilik yaşanıyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle değerli metalde düşüş devam ediyor... Peki bugün çeyrek, yarım, tam, gram ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Ekim 2026 Salı, güncel piyasa...
Altın fiyatları çakıldı! Bugün çeyrek, yarım, tam, gram ne kadar, kaç TL? İşte güncel piyasa... 1 18

Altın piyasasında hareketlilik hız kazandı. Yeni güne sert düşüşle başlayan altın fiyatlarında gram altın 6 bin 510 TL seviyesine gerilerken, çeyrek altın 10 bin 665 TL’den işlem görüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği ons altında da düşüş kaydedilirken güncel alış ve satış fiyatları dikkat çekti. İşte 6 Ekim 2026 birim birim altın fiyatları.

Altın fiyatları çakıldı! Bugün çeyrek, yarım, tam, gram ne kadar, kaç TL? İşte güncel piyasa... 2 28

Altın fiyatlarında sert hareketlilik yaşanıyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle değerli metalde düşüş hızlanırken, gram altın 6 bin 510 TL seviyesine kadar çekildi. Çeyrek altın 10 bin 665 TL'den işlem görürken, yarım ve tam altının fiyatında da dikkat çeken gerilemeler görüldü. İşte piyasaların merakla takip ettiği güncel altın fiyatları ve alış-satış rakamları…

Altın fiyatları çakıldı! Bugün çeyrek, yarım, tam, gram ne kadar, kaç TL? İşte güncel piyasa... 3 38

Has altın
Alış: 6.542,89 TL
Satış: 6.576,93 TL

Ons
Alış: 4.133,1
Satış: 4.133,6

USD/KG
Alış: 132.600
Satış: 133.050

Altın fiyatları çakıldı! Bugün çeyrek, yarım, tam, gram ne kadar, kaç TL? İşte güncel piyasa... 4 48

Gram altın 6.510,18 TL alış seviyesine geriledi.

EUR/KG
Alış: 118.370
Satış: 118.910

22 ayar
Alış: 5.952,03 TL
Satış: 6.162,32 TL

Gram altın
Alış: 6.510,18 TL
Satış: 6.596,66 TL

Altın fiyatları çakıldı! Bugün çeyrek, yarım, tam, gram ne kadar, kaç TL? İşte güncel piyasa... 5 58

Altın/gümüş
Alış: 66,76
Satış: 72,93

Yeni çeyrek
Alış: 10.665 TL
Satış: 10.752 TL

Eski çeyrek
Alış: 10.534 TL
Satış: 10.627 TL

Altın fiyatları çakıldı! Bugün çeyrek, yarım, tam, gram ne kadar, kaç TL? İşte güncel piyasa... 6 68

Yeni yarım
Alış: 21.330 TL
Satış: 21.497 TL

Eski yarım
Alış: 20.957 TL
Satış: 21.122 TL

Yeni tam
Alış: 42.548 TL
Satış: 42.869 TL

Altın fiyatları çakıldı! Bugün çeyrek, yarım, tam, gram ne kadar, kaç TL? İşte güncel piyasa... 7 78

Eski tam
Alış: 41.940 TL
Satış: 42.277 TL

Yeni ata
Alış: 43.314 TL
Satış: 43.954 TL

Eski ata
Alış: 43.281 TL
Satış: 43.658 TL

Altın fiyatları çakıldı! Bugün çeyrek, yarım, tam, gram ne kadar, kaç TL? İşte güncel piyasa... 8 88

Yeni ata5
Alış: 215.915 TL
Satış: 219.391 TL

Eski ata5
Alış: 215.588 TL
Satış: 218.075 TL

Yeni gremse
Alış: 105.537 TL
Satış: 106.662 TL

HABERE YORUM KAT