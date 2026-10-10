Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Bugün yapılan seçimler sonucunda, Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan başkanvekili oldu.

İstanbul Valiliği’nin kararıyla Ataşehir Belediye Meclisi yeni başkanvekilini seçmek üzere bugün sandık başına gitti.

ATAŞEHİR AK PARTİ'YE GEÇTİ

İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'nde Başkan vekili Murat Güneş tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılmıştı. Belediye meclisi başkan vekili seçmek için bugün sabah saatlerinde toplandı.

CHP grubunun salona gelmeme kararı alması üzerine oy verme işlemi tek adayla başladı. 3 tur da da Serdar Orhan 18 oy alırken 2 boş oy çıktı. Orhan Başkan vekili oldu.

Ataşehir Belediyesi Başkan Vekilliğini 18 oy alan AK Parti adayı Serdar Orhan kazandı.

Başkan vekili seçimi öncesinde yaşanan istifalar sonucunda Ataşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti’nin 16 üyesi, CHP’nin 17 üyesi, MHP’nin 2 üyesi ve bağımsız 3 üye bulunuyor. Son olarak CHP’li Meclis Üyesi Ekrem Köse’nin partisinden istifa ederek bağımsız üye olduğunu açıklamasıyla CHP’nin sandalye sayısı 17’ye düştü.

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