Ocak ayı memur zam oranı belli oldu: Hangi meslekler ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...

Uzman doktor: 182 bin 118 TL – 184 bin 474 TL
Profesör: 163 bin 427 TL – 165 bin 541 TL
Mühendis: 116 bin 468 TL – 117 bin 974 TL
Şube müdürü: 114 bin 254 TL – 115 bin 732 TL
Araştırma görevlisi: 109 bin 634 TL – 111 bin 53 TL
Avukat: 108 bin 947 TL – 110 bin 357 TL
Başkomiser: 107 bin 995 TL – 109 bin 392 TL
Polis memuru: 98 bin 796 TL – 100 bin 74 TL
Uzman öğretmen: 98 bin 313 TL – 99 bin 585 TL
Vaiz: 92 bin 785 TL – 93 bin 985 TL
Hemşire: 90 bin 504 TL – 91 bin 675 TL
Öğretmen: 88 bin 807 TL – 89 bin 956 TL
Teknisyen: 80 bin 938 TL – 81 bin 985 TL
Memur: 77 bin 944 TL – 78 bin 952 TL