Sözcü TV canlı yayınında olay sözler: Prof. Dr. Mithat Baydur'dan İmamoğlu'na sert çıkış!

Sözcü TV canlı yayınında olay sözler: Prof. Dr. Mithat Baydur'dan İmamoğlu'na sert eleştirilerde bulundu. İşte o açıklamalar...

Sözcü TV canlı yayınında Prof. Dr. Mithat Baydur, İstanbul İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Diğer konukların yüz ifadelerini bir anda değiştirdi.

İmamoğlu'nu eleştiren Baydur "İstanbul Cumhuriyet Baş Savcısı'na diyor ki 'Gerekirse sizin evlatlarınızı biz koruruz.'

O, SÖZLERLE STÜDYO ADETE BUZ KESTİ

Sen İBB Başkanısın. Bak biz mesela Sarıyer'de oturuyoruz. Zekeriyaköy kokuyor, Hacıosman Tüneli'nden çıkınca Maden Mahallesi'ne doğru giderken yollar olduğu gibi bozuk. Hoplaya zıplaya gidiyoruz, kaç tane araba kaza yaptı. Yani üst geçit ile, alt geçit ile, çevre düzenleme, asfaltla, imarla uğraşacaksın... İçişleri Bakanı değilsin sen kimi koruyacaksın? Özel Harekat Daire Başkanı mısın?

''SEN ÖNCE DEPREME KARŞI İSTANBUL'U KORU!''

Emniyet Genel Müdürü müsün? Ondan sonra duruyor efendim 'Suriye'deki inşaatlara biz de talibiz...' Ne oluyor yahu? Sen önce depreme karşı İstanbul'u koru! İstanbul'un yüzde 70 yapı stoku bozuk! Ne yapacağız peki elimiz kolumuz bağlı." sözlerini sarfettiği anlarda stüdyo adeta buz kesti.

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