Bugün burç yorumları neler, sizleri neler bekliyor? Aşk, para, kariyer, sağlık...

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün özellikle iş hayatınızda bazı önemli kararlar alabilirsiniz. Merkür’ün konumu, yeni projelere başlamak için uygun bir dönemde olduğunuzu gösteriyor. Ancak aceleci davranmamaya özen göstermelisiniz. Özel hayatınızda ise geçmişten gelen bir kişi ile karşılaşabilirsiniz.

Aşk: Eski defterleri açmak yerine, geleceğe odaklanmalısınız.

Para: Harcamalarınıza dikkat edin, gereksiz harcamalardan kaçının.

Sağlık: Migren ve baş ağrılarına karşı önlem alın.