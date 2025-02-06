MHP'den önemli açıklama: MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Grup toplantısına neden katılamadı? İşte, o soruların cevabı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 'kalp rahatsızlığı' nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı iddia edilmişti. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu iddianın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Halk TV, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'kalp rahatsızlığı' nedeniyle İstanbul Anadolu Yakası'nda bir özel hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını öne sürdü.

Kısa sürede sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialara ilişkin parti kaynaklarından açıklama yapıldı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu, rutin sağlık kontrollerinin gerçekleştirildiği öğrenildi.

RUTİN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Haber7’nin ulaştığı MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yalnızca rutin bir sağlık kontrolünden geçtiği ve herhangi bir sağlık sorununun olmadığı ifade edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rutin bir sağlık kontrolünden geçtiğini ve herhangi bir sağlık sorununun olmadığını açıkladı.

Haberin Devamı

"TEKRAR MESAİSİNE DEVAM EDECEK"

Öte yandan yaşanan olaylara ilişkin bir açıklama da MHP lideri Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker'den geldi.

Çeliker, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere tahlilleri ve sonuçları değerlendirilerek, tekrar mesaisine devam edecektir" dedi.

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin bu hafta yapılması beklenen grup toplantısının Devlet Bahçeli’nin yakalandığı öksürük rahatsızlığının devam etmesi sebebiyle iptal edildiğini belirtti.

"MAKSATLI VE KÖTÜ NİYETLİ SPEKÜLASYONLAR ÜRETİLMEYE TEŞEBBÜS EDİLMİŞTİR"

Yalçın, "Hâl böyleyken bazı müzmin çevrelerce Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair kamuoyunda asılsız dedikodular dolaştırılmaya başlanmış, maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretilmeye teşebbüs edilmiştir." dedi.

"ÇOK YÖNLÜ TIBBİ TEST VE DEĞERLENDİRMELER SÜRMEKTEDİR"

Alınan sağlık tedbirleri ve sürdürülen tedaviye rağmen Bahçeli’nin öksürüğünün geçmemesi üzerine, hekimlerin daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunduğunu belirten Yalçın, "Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir." ifadelerini kullandı.

Bugün burç yorumları neler, sizleri neler bekliyor? Aşk, para, kariyer, sağlık...

Altın güne nasıl başladı? Altın fiyatlarında değişiklik var mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

Asrın Felaketinden, asrın dirilişine! Acıların gölgesinde depremin 2. yılı