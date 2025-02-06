Naci Görür, o kıyamet senaryosunu gözler önüne serdi: Hangi iller deprem riski altında?

''DİRENÇLİ KENTLER OLUŞTURMAK BİZİM HEDEFİMİZ''

Felaketin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen yapılan çalışmaların yetersiz olduğuna dikkat çeken ve bir an önce depreme dirençli şehirlerin inşa edilmesi gerektiğini belirten Naci Görür, şunları kaydetti;

"Yıkılanları tamir etmek için elbetteki çok şeyler yaptık. Eski duruma tekrar dönmek için yaptık. Eski duruma dönmek bizi kurtaran şey değil ki. Bizim yapmak istediğimiz kentimiz depremde yıkılmasın. Günlük yaşam da değişmesin. Bunun için deprem dirençli kentler oluşturmak asıl hedefimiz. 2 yılda yaptığımız yara sarmanın ötesine geçmiyor."

"Yeni yol deprem gelmeden önce, depremin olası zararlarını minimize etmekten geçiyor." diyen Naci Görür, 4 ülkeyi örnek gösterdi. Naci Görür; Japonya, Tayvan, Çin ve ABD'nin bunu yaptığını söyledi.