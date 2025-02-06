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Naci Görür, o kıyamet senaryosunu gözler önüne serdi: Hangi iller deprem riski altında?

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Naci Görür, o kıyamet senaryosunu gözler önüne serdi: Hangi iller deprem riski altında?
Naci Görür, o kıyamet senaryosunu gözler önüne serdi: Hangi iller deprem riski altında? İşte, önemli açıklamalar...
Naci Görür, o kıyamet senaryosunu gözler önüne serdi: Hangi iller deprem riski altında? 1 114

Naci Görür, o kıyamet senaryosunu gözler önüne serdi: Hangi iller deprem riski altında? İşte, önemli açıklamalar...

Naci Görür, o kıyamet senaryosunu gözler önüne serdi: Hangi iller deprem riski altında? 2 214

Hangi iller deprem riski altında? Marmara'ya dikkat çeken Naci Görür'den kıyamet senaryosu...

Naci Görür, o kıyamet senaryosunu gözler önüne serdi: Hangi iller deprem riski altında? 3 314

Deprem dirençli kentler oluşturulması ve depreme hazırlık bakanlığı kurulması gerektiğinin altını çizen Yer Bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, en yakın deprem tehlikesi olarak Erzincan, Tunceli ve Bingöl arasını işaret etti. Olası Marmara depremine ilişkin de konuşan Naci Görür, ''Marmara Bölgesi'nde 30 yıl içinde her an deprem olma olasılığı yüzde 47.'' dedi.

Naci Görür, o kıyamet senaryosunu gözler önüne serdi: Hangi iller deprem riski altında? 4 414

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden tam tamına iki yıl geçti. 11 ilimiz harabeye dönerken 53 binden fazla insanımız hayatını kaybederken 100 binden fazla vatandaşımız da yaralandı. Çifte felaketin ardıdnan gözler olası Marmara depremine çevrilirken birçok uzman, İstanbul'da 7 büyüklüğünde bir depremin olacağından bahsediyor. Depremin ikinci yılında görüşlerini bildiren Yer Bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken sözler sarf etti.

Naci Görür, o kıyamet senaryosunu gözler önüne serdi: Hangi iller deprem riski altında? 5 514

NTV'ye konuşan Naci Görür, deprem dirençli kentler oluşturmaları gerektiğini belirtti. Naci Görür, en yakın deprem tehlikesi olarak Erzincan, Tunceli ve Bingöl arasını işaret etti.

Naci Görür, Marmara'da 30 yıl içinde her an deprem olma olasılığının yüzde 47 olduğunu da belirtti.

Naci Görür, o kıyamet senaryosunu gözler önüne serdi: Hangi iller deprem riski altında? 6 614

''DİRENÇLİ KENTLER OLUŞTURMAK BİZİM HEDEFİMİZ''
Felaketin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen yapılan çalışmaların yetersiz olduğuna dikkat çeken ve bir an önce depreme dirençli şehirlerin inşa edilmesi gerektiğini belirten Naci Görür, şunları kaydetti;

"Yıkılanları tamir etmek için elbetteki çok şeyler yaptık. Eski duruma tekrar dönmek için yaptık. Eski duruma dönmek bizi kurtaran şey değil ki. Bizim yapmak istediğimiz kentimiz depremde yıkılmasın. Günlük yaşam da değişmesin. Bunun için deprem dirençli kentler oluşturmak asıl hedefimiz. 2 yılda yaptığımız yara sarmanın ötesine geçmiyor."

"Yeni yol deprem gelmeden önce, depremin olası zararlarını minimize etmekten geçiyor." diyen Naci Görür, 4 ülkeyi örnek gösterdi. Naci Görür; Japonya, Tayvan, Çin ve ABD'nin bunu yaptığını söyledi.

Naci Görür, o kıyamet senaryosunu gözler önüne serdi: Hangi iller deprem riski altında? 7 714

"GELİŞMİŞ ÜLKELER DEPREME KURBAN VERMİYOR"
Yaraları sarmak ile depreme hazırlanmanın aynı şeyler olmadığını belirten Naci Görür, "Bilginin ve teknolojinin geliştiği toplumlar depreme insan kurban vermiyor. Biz 10 binleri heba ediyoruz. Bu stratejiden anlayıştan dönmek gerekiyor. Yaraları sarmak ile depreme hazırlanmak aynı şey değildir. Depreme hazırlık özel bir çalışma, teknolojiler, bilgi, müteahhitlik, planlama ister." ifadelerini kullandı.

Naci Görür, o kıyamet senaryosunu gözler önüne serdi: Hangi iller deprem riski altında? 8 814

"BENİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİLDİ"
2 yıl önce meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremleri beklediklerini belirten Naci Görür, "Güneydoğu'daki deprem bizim için sürpriz değildi. Bu depremin olacağını biz bekliyorduk ve söylüyorduk. Yerel yönetim, merkezi yönetim halk da dahil herkes biliyordu. Güneydoğu'daki yerel yönetimler burayı depreme hazırlama çalışmalarını yoğun bir şekilde yapsaydı diyelim 99 nere, 2023 nere? Bu kadar insanımız ölür müydü? 3-5 müteahhitin peşine düştük. Hepimiz suçluyuz." dedi.

Naci Görür, o kıyamet senaryosunu gözler önüne serdi: Hangi iller deprem riski altında? 9 914

"TÜRKİYE'Yİ DEPREM ÜLKESİ OLARAK KABUL ETMELİYİZ"
Türkiye'yi deprem ülkesi olarak kabul etmenin en sağlıklı yol olduğuna dikkat çeken Naci Görür, "Kendimizi aldatmayalım, burada az deprem var, burada çok var diye bölümlendirip insanların tedbir almasını engellemeye lüzum yok. Türkiye bir deprem bölgesi her an herhangi bir yerde herhangi bir zamanda herhangi bir büyüklükte deprem olabilir. Deprem dirençli kentler, köyler kurmak zorundayız." dedi.

Naci Görür, o kıyamet senaryosunu gözler önüne serdi: Hangi iller deprem riski altında? 10 1014

''TAYVAN'DA 3-5 KİŞİ TESADÜFEN ÖLÜYOR''
Tayvan'da deprem olduğunda 3-5 kişinin tesadüfen öldüğünü belirten Görür, şunları kaydetti;

"Bizde on binler, elli binler gidiyor. 150 bine yakın insanımızı gömdük. Artık kendimize gelelim. Kenetlenelim. Deprem işini bilim ve teknoloji yoluyla halledelim. Çok para da istemiyor. Devletin mevcut organlarını harekete geçirmekle depreme hazırlanmamız mümkün. Yeni genel müdürlükler daireler kurmak gerekmiyor. Doğru malzeme kullanılması lazım. Bunun için eğitmem lazım. O ilin milli eğitim müdürlüğü vasıtasıyla okullara, köylülere ulaşabilirim. Ne paraya ne pula ihitiyaç var. Birlikte hareket etmeye ihtiyaç var."

Naci Görür, o kıyamet senaryosunu gözler önüne serdi: Hangi iller deprem riski altında? 11 1114

HANGİ İLLER DEPREM RİSKİ ALTINDA?
'Hangi iller tehlilei?' sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Naci Görür, "Erzincan ile Bingöl Karlıova arasında Yedisu fayının bulunduğu yer... Yani Bingöl Karlıova aynı zamanda Tunceli yöresi ve Erzincan'ın doğu kesimleri deprem ön gördüğümüz yerlerden biri. Çünkü burada en son deprem 1790'larda olmuş. 250 senede bir deprem üretiyor bu fay 250 sene de dolmuş. Yani 2030'lara falan geliyor. Burası deprem ürettiği zaman Erzincan, Bingöl Pülümür zarar görür." dedi.

Naci Görür, o kıyamet senaryosunu gözler önüne serdi: Hangi iller deprem riski altında? 12 1214

İkinci olarak Bingöl Karlıova ile Bingöl Göynük arasına vurgu yapan Naci Görür, şunları kaydetti;

"Burada 1866-1860 civarında deprem olmuş. Burası kırılmadı. Üçüncüsü Arap levhası son büyük depremlerde 10 metreye yakın savrulmayla kuzeye doğru hareket etti. Doğu Anadolu fayı kırıldı. Fakat Bitlis Zagros kenet kuşağı deprem üretmedi. Adıyaman, Siirt, Diyarbakır, Hakkari sıkışık hale geldi. Depremi öne çekilmiş olabilir. Eğer deprem bekleyen bir yer düşünürsek burayı da gözardı etmemeliyiz."

Naci Görür, o kıyamet senaryosunu gözler önüne serdi: Hangi iller deprem riski altında? 13 1314

MARMARA'DA DEPREM OLASILIĞI YÜZDE KAÇ?
Muhtemel Marmara depremine ilişkin dekonuşan Naci Görür, "Onu hiç tartışmıyoruz bile. Bütün veriler Marmara Denizi'nde 7'den büyük deprem olacağını gösteriyor. ABD'li Parsons ve arkadaşları çalışma yaptılar deprem ne zaman olabilir diye tarihi depremleri inceledi ve 99'dan itibaren her an olmak kaydıyla Marmara'da 7'den büyük deprem olma olasılığı önce yüzde 64 dediler geçen sene revize ettiler yüzde 47. Demek ki bu bölgede depremin olma olasılığı 30 yıl içerisinde yüzde 47. Bu çok büyük olasılık. Bu işin şakası yok. Bu bölgeyi derhal depreme hazırlıyor olmamız lazım." dedi.

Naci Görür, o kıyamet senaryosunu gözler önüne serdi: Hangi iller deprem riski altında? 14 1414

"DEPREME HAZIRLIK BAKANLIĞI KURULMALI"
Bölgede yapı stoğunun yüzde 60'tan fazlasının deprem dirençli olmadığının söylendiğini belirten Naci Görür, "Bu bölge çökerse Türkiye'nin yüzde 60'a yakın gayri safi milli hasılasını sağlayan yer çökerse bütün Türkiye diz üstü çöker. Ne ekonomik ne siyasi bağımsızlık kalır gerçek beka meselesi budur. Depremi unutmayın. 24 saat durmadan tercihen bir bakanlık kurarak depreme hazırlanırsak ve deprem bölgelerinden işe başlarsak 20 senede bütün Türkiye'yi depreme dirençli yaparız. Az yol köprü yaparız ama konsantre olarak deprem hazırlığına insanlarımızın can güvenliğine yöneliriz." diye konuştu.

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