Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi. Madende, göçük altında kalan işçiler için çalışma başlatıldı.
Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana gelirken, göçük altında kalan işçilerin olduğunu öğrenildi. Maden işçileri için kurtarma çalışması başlatıldı.
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi.
Zonguldak'ta meydana gelen göçükte maden işçisi Tevfik Soy ve Harun Kara göçük altında kaldı. Maden işçileri için kurtarma çalışması başlatıldı.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber