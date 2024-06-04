Yunanistan HÜRJET için yaşanan yeni gelişmeye şaştı kaldı! 'Yoksa bu Türk dezenformasyonu mu'?

Türkiye'nin milli gururu HÜRJET'in yurt dışındaki ilk uçuşunu Mısır'da yapmaya hazırlanırken, bu gelişmeyi duyan Yunanistan inanamayarak 'Yoksa bu Türk dezenformasyonu mu'? diye yorumlar yapılmaya başlandı.

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Yunanistan HÜRJET için yaşanan yeni gelişmeye şaştı kaldı! 'Yoksa bu Türk dezenformasyonu mu'?

Türk milli savunma sanayisinin her geçen gün gelişmesi ve dünya pazarında yer edinerek bir çok ülkeye satılması düşmana korku salmaya devam ediyor.

TÜRKİYE MİLLİ SAVUNMA SANAYİSİ KORKU SALMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET rotasını ilk yurt dışı uçuşuna çevirdi. Bu sınıfta bir uçak arayışında olan Mısır, HÜRJET ile yakından ilgilenirken, Türkiye'nin milli gururu ilk yurt dışı uçuşunu bu ülkede gerçekleştirecek.

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 1,6 MİLYAR DOLAR

HÜRJET'in dahil olduğu jet eğitim uçağı pazarı önemli bir potansiyel barındırıyor. Bu alandaki pazar büyüklüğü 20 yıl içerisinde yıllık ortalama 1,6 milyar dolara ulaştı.

YUNANİSTAN ŞAŞKIN

Yunanistan basınında söz konusu gelişmenin şaşkınlığı yaşanıyor. Pentapostag Gazetesi ''Mısır gerçekten HÜRJET'le ilgileniyor mu? Yoksa bu Türk dezenformasyonu mu?'' ifadelerini kullandı.

Türk uzmanlar, Atina'nın Türkiye ile Mısır'ın yakınlaşmasından rahatsız olduğunu, bu iş birliğinin önümüzdeki dönemde Doğu Akdeniz'de yansımaları olabileceğini kaydetti.

Türkiye, uzun süredir Mısır'ın Güney Kıbrıs ve Yunanistan'la imzaladığı münhasır ekonomik bölge anlaşmalarından zararı olduğunu belirtiyor.

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, bugüne kadar TUSAŞ tesislerinde yürütülen test uçuşlarının ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için ilk kez yuvasından ayrıldı.
Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, bugüne kadar TUSAŞ tesislerinde yürütülen test uçuşlarının ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için ilk kez yuvasından ayrıldı.

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HÜRJET HAKKINDA

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Projesi kapsamında çalışmalar Ağustos 2017'de başladı.

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, 30 Ocak 2023'te ilk kez motor çalıştırdı. Taksi testleri için 18 Mart 2023'te pistle buluşan HÜRJET, 25 Nisan 2023'te ilk kez gökyüzüyle buluştu.

TUSAŞ, HÜRJET'in seri üretim sürecinde ilk yıl 6-7 uçak yapıp sonraki seneden itibaren ayda 2, yılda 24 uçak imal etmeyi hedefliyor. 2025'ten sonra her ay 2 HÜRJET'in müşteriye teslim edilebilir olması amaçlanıyor.

HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetlerine teslimatlarının da 2025'te başlaması planlanıyor.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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