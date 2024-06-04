Eskişehir’de ilginç olay! Alkollü şahıs camilere girerek Kur’an-ı Kerim'leri yırttı!

Eskişehir’de meydana gelen olayda bir şahıs alkol aldıktan sonra camilere girerek Kur’an-ı Kerim'leri yırttı. İhbar üzerine olay yerine polis şahısı gözaltına aldı.

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Eskişehir’de ilginç olay! Alkollü şahıs camilere girerek Kur’an-ı Kerim'leri yırttı!

Eskişehir’de alkollü şekilde 2 camiye girerek Kur’an-ı Kerim yırtan ve vatandaşların ihbarı sonucu yakalanan şüpheli gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de alkollü bir şekilde camiye giren şahsın pişkinliği pes dedirtti. Sadece camiye girmekle kalmayan Muhammed Enes isimli şahıs cami içerisindeki Ku'an-ı Kerimlere de zarar verdi.

Eskişehir’de ilginç olay! Alkollü şahıs camilere girerek Kur’an-ı Kerim'leri yırttı!

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi’nde bulunan Beyazıt Camii’ne ve Arifiye Mahallesi Reşadiye Caddesi’nde bulunan Reşadiye Camii’ne girerek içerideki Kur’an-ı Kerimleri yırtarak zarar veren şahıs, vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbar edildi.

Eskişehir’de ilginç olay! Alkollü şahıs camilere girerek Kur’an-ı Kerim'leri yırttı!
YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Muhammed Enes S.’yi cami çıkışında yakalayarak gözaltına aldı.

Eskişehir’de ilginç olay! Alkollü şahıs camilere girerek Kur’an-ı Kerim'leri yırttı!

Sağlık kontrolünden geçirilen ve 1.81 promil alkollü olduğu belirlenen Muhammed Enes S., emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Dini değerleri alenen aşağılama’ suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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