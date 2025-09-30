Son dakika! Trump'tan Hamas'a tehdit içerikli süre: "Hamas'ın teklifi kabul etmesini bekliyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump Filistin ile İsrail arasındaki çatışmanın son bulması için hazırlanan barış planı hakkında konuştu. Trump konuşmasında Hamas'a karşı tehdit içerikli mesaj verdi. İşte önemli detaylar...

ABD Başkanı Donald Trump canlı yayında Gazze barış anlaşmasın ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Trump açıklamalarında 'Barış planını' kabul etmesi için Hamas'ı beklediklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. İşte Trump'ın açıklamalarından satırbaşları:

ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas anlaşmayalı uymalı, Gazze'de savaşı bitirmiş olabilirim" dedi.

OLUMSUZ YANIT VERİRSE ÇOK ÜZÜCÜ SONUÇLARI OLUR!

ABD Başkanı Donald Trump Filistin ile İsrail arasındaki çatışmanın son bulması için hazırlanan barış planı hakkında konuştu.

Donald Trump yaptığı açıklamada "Barış planını kabul etmesi için Hamas'ı beklediklerini" ifade ederek tehditvari bir şekilde "Hamas'ın olumsuz yanıt vermesi halinde çok üzücü sonuçları olacağını" söyledi.

TRUMP: HAMAS REDDEDERSE İSRAİL YAPMASI GEREKENİ YAPACAK

Trump açıklamalarının devamında "Hamas'a 3-4 gün süre veriyorum. Ne olacağını göreceğiz. Reddederse İsrail yapması gerekeni yapacak" dedi.

