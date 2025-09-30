CHP'den bir istifa haberi daha: Belediye başkanı Tuncer Başoğlu partisinden istifa etti!

  1. Anasayfa
CHP'de peş peşe gelen istifa haberlerine bir yenisi eklendi. Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

CHP'de peş peşe yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Başoğlu, "Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim." dedi.
CHP'li Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, partisinin ilçe kongresinde yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK

Başoğlu, Kadir Albayrak Kültür Merkezi'nde, CHP 39. Olağan Hayrabolu İlçe Kongresi'nde konuşma yaptı. Bağımsız olarak siyasi hayatına devam edeceğini ifade eden Başoğlu, "Bu burada bitmeyecek, Allah'a ısmarladık, kendinize iyi bakın. Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. CHP'ye de başarılar diliyorum." dedi.

Son olarak Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, ilçe başkanıyla yaşadığı sorunları gerekçe göstererek CHP'den ayrılmıştı.

Akran zorbalığı komaya soktu: İşte şaşkına çeviren gerekçe!Akran zorbalığı komaya soktu: İşte şaşkına çeviren gerekçe!

Güllü'nün ölümünden sonra serveti merak konusu oldu: Güllü'nün aylık geliri ne kadar? Patronu ilk kez konuştuGüllü'nün ölümünden sonra serveti merak konusu oldu: Güllü'nün aylık geliri ne kadar? Patronu ilk kez konuştu

Katar'dan önemli duyuru: Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacakKatar'dan önemli duyuru: Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

