Sivas’ta can pazarı: Yolcu otobüsü ile tır çarpışması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı var! Sivas’ta can pazarı! Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Çamlıbel Geçidi'nde yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.