Sivas’ta can pazarı: Yolcu otobüsü ile tır çarpışması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı var!

Sivas’ta can pazarı! Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Çamlıbel Geçidi'nde yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Yayınlanma:

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Çamlıbel Geçidi'nde yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 60 TY 450 plakalı yolcu otobüsü ile 01 AUD 553 plakalı tır, Sivas-Tokat kara yolu Yıldızeli ilçesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

İHA'da yer alan bilgilere göre yaralılardan üçünün durumu ağır.

