MİT'ten MOSSAD'a ikinci büyük operasyon, casusluk ve İstihbarat ağı çökertildi

Son dakika haberi: Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, İsrail'in gizli servisi MOSSAD'a ikinci büyük operasyon yaparak Türkiye'de casusluk ve istihbarat faaliyetlerinde bulunan 7 kişiyi daha göz altına aldı.

MOSSAD'A İKİNCİ BÜYÜK OPERASYON

MİT, MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla, takip ettiğini belirledi. Çalışma kapsamında, israil istihbarat servisinin irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla, hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf- video, dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğü saptandı.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 9 şüphelinin de edindikleri bilgiler, özel dedektifler aracılığıyla MOSSAD'a sattığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen, İstanbul emniyet müdürlüğü istihbarat şubesi ile töterle mücadele şube müdürlüğü ekiplerince sabah, saatlerinde İstanbul ve Izmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliden 7 si yakalandı. İki şüpheli ise aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı anlaşıldı.

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MİT Aralık 2022 de MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan 68 kişi hakkında da işlem yapılmıştı.

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