Tutuklanan Mossad ajanıyla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Ramazan ayında camide vaazlar vermiş!

MİT ve Emniyet’in ortaklaşa deşifre ettiği 34 Mossad ajanı hakkında çok dikkat çeken çarpıcı bir bilgi daha ortaya çıktı.

Yeni Şafak gazetesi, İsrail istihbaratına çalışan Suriyeli S.T isimli şahsın geçen yıl Hatay Kırıkhan’da camide namaz sonrası vaaz verdiğini aktardı.

S.T’nin Kırıkhan’daki faaliyetleri, gözaltı fotoğraflarının medyaya yansımasıyla ortaya çıktı.

Ramazan'da teravih sonrası vaaz

Kırıkhan’da yaşayan M.E.Ç, Suriyeli S.T’ hakkında “İki Işıklı Camii de bunlardan biriydi. Ramazan ayında iftardan sonra camiye teravih namazı için gidiyordum. Bu adam teravih namazından sonra camide kalanlarla sohbet ediyordu. Ayet, hadis okuyordu. 6-7 kişilik bir gruptular. Bir Arap ülkesinden gelmişler. Vaazı da Arapça veriyordu. Kırıkhan’da Arapça bilen çok olduğu için cemaatten biri tercüme ediyordu. Ben de 2-3 defa sohbetine katıldım" bilgisi paylaştı.

"Camide ayet, hadislerden bahsediyordu"

Kırıkhan sakini sözlerine "Depremzedelere yardım geldiklerini söylüyorlardı. Gece de camide yatıyorlardı. O günlerde insanları çoğu zaten çadırda, hafif hasarlı binalarda ve camilerde kaldığı için de kimse bu durumu yadırgamıyordu. Gündüz ne yaptığını bilmiyorum ama akşam camide ayet, hadislerden bahsediyordu" diye devam etti.

15 şüpheli tutuklandı

Savcılık hakkında işlem yapılan 46 şüpheliden gözaltına alınan 34’ünün işlemlerini tamamladı. 26 şüpheli, TCK’nın 328. Maddesi’nde düzenlenen “Askeri ve siyasal casusluk” suçlamasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerden 15’i tutuklandı, 11 kişi Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geri kalan 8 şüpheli ise sınır dışı edilme işlemleri için ilgili Göç İdaresi’ne teslim edilecek.

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Kaynak: Yenişafak & İnternethaber

Mossad nedir?

Mossad veya resmî adıyla HaMossad leModiʿin uleTafkidim Meyuḥadim, İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatıdır. Askerî istihbarat teşkilatı Aman ve iç güvenlik teşkilatı olan Şin Bet ile birlikte İsrail İstihbarat Topluluğundaki birimlerden biridir.