Son dakika! Kayıp mimar Ece Gürel hakkında önemli gelişme!

Son dakika! Belgrad ormanlarında, kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında önemli gelişme yaşandı! İşte o çarpıcı detaylar...

Belgrad Ormanı didik didik aranıyor: İstanbul'da kaybolan genç mimar Ece Gürel için Belgrad Ormanları'nda başlatılan arama çalışması sürüyor.

Mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında önemli gelişme

Belgrad ormanlarında, kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında önemli gelişme yaşandı. Genç mimar Ece Gürel, 2 Mart'tan bu yana arama çalışmaları sürdürülürken, kayıp mimara ait telefonu, montu, çantası ve kimliği bulundu...

İstanbul'da kaybolan genç mimar Ece Gürel için Belgrad Ormanları'nda başlatılan arama çalışması sürüyor. Ece Gürel için çok sayıda ekip harekete geçti.

İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in bulunması için Belgrad Ormanları'nda başlatılan arama çalışması devam ediyor.

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