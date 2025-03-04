Son dakika! Borsa İstanbul' da mali operasyon: Manipülasyon soruşturmasında: 17 kişi gözaltına alındı! İşte önemli detaylar...

Borsa İstanbul'da olağanüstü fiyat hareketliklerine ilişkin soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Mali suçlarla mücadele ekipleri, tespit edilen kişilerle ilgili farklı illerde operasyon düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, borsada manipülatif fiyat hareketlerine ilişkin 23 Şubat'ta soruşturma başlatmıştı.

Mali suçlarla mücadele ekipleri, tespit edilen kişilerle ilgili farklı illerde operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında 17 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Ne oldu?

Borsa İstanbul'da şubat ayında olağanüstü fiyat hareketlerine ilişkin ihbarlar yapılmıştı.

İhbarlar üzerine Cumhuriyet Başsavılığı harekete geçmiş ve soruşturma başlatmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da tüm kurumların işlemlerini inceleme altına aldığını duyurmuştu.

SPK'dan yapılan açıklamada, "Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır" denilmişti.

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