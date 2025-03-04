Kartallılar iftar sofrasında buluştu

Ramazan Ayı’nın başlaması ile her yıl olduğu gibi bu yılda iftar ve sahur yemeği ikramı hizmetini başlatan Kartal Belediyesi, ilk iftar yemeğinde vatandaşları ağırladı. Kartal Koşuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi’nin otoparkına kurulan çadırda iftar yemeğinde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’de vatandaşları yalnız bırakmadı.

Kartal Belediyesi’nden Sahur ve İftar Yemeği

Kartal Belediyesi’ne ait aşevinde pişirilerek hazırlanan yemeklerin servis edildiği çadırda hem sahur, hem de iftar yemeği ikram ediliyor. Her gün 1000 kişilik iftar yemeği, sahurda da 500 kişilik yemek hizmeti verilmeye başlandı.

Başkan Yüksel, iftar yemeğinde komşularıyla buluştu

Ramazan ayının ilk iftar gününde yoğunluk oluşurken hastanede bulunan ve buradaki iftar hizmeti ile oruçlarını açan vatandaşları Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’de yalnız bırakmadı. Orucunu vatandaşlarla birlikte açan Başkan Gökhan Yüksel, vatandaşlarla sohbet etti. Hastalara ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunarak acil şifalar diledi. Başkan Gökhan Yüksel, çalışanlar ile görüşerek iftar ve sahurda ikram edilen yemek hizmetinin Ramazan Ayı boyunca devam edeceğini belirtti.

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Kartal Belediyesi’nin aşevinde hazırlanan yemekler, sabit olarak kurulan çadırda, vatandaşlara ikram edilerek oruçlarını açmaları sağlanıyor.

