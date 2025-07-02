Son dakika! İstanbul'da 13.57 saatlerinde, hissedilen bir deprem meydana geldi!

Bursa Gemlik'te saat 13.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2 Temmuz 2025 çarşamba günü saat 13.57’de merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin 40.4936° kuzey enlemi ve 29.2169° doğu boylamında, yerin 12.91 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Gemlik'te meydana gelen deprem İstanbul ve Yalova başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Sarsıntı başta Gemlik olmak üzere Bursa kent merkezi ve çevre ilçelerde hissedildi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. AFAD ve ilgili ekipler bölgede incelemelerini sürdürüyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bursa Gemlik’te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

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KANDİLLİ VE AVRUPA SİSMOLOJİ MERKEZİ DE AÇIKLADI

Avrupa Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıklarken Kandilli 4.4 olarak duyurdu.

DEPREM UZMANINDAN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Okan Tüysüz, Gemlik'teki depremin daha büyük bir depreme sebep olmayacağını düşündüğünü belirtti. Tüysüz, bölgede sarsıntıların devam edebileceğini de kaydetti.

Son dakika: İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu!

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