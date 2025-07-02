Leman dergisi soruşturmasında önemli gelişme: Adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifadeleri dikkat çekti!

Leman dergisi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken şüphelilerin ifadeleri dikkat çekti!

Leman dergisi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şahısların ifadeleri ortaya çıktı.

Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan karikatür ile ilgili dini değerlerin alenen aşağılandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlaması ile derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA!

Çizimi yapan D.P., grafikeri C.O., yazı işleri müdürü Z.A. ve müessese müdürü A. Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı. Cnn Türk'ün detaylarına ulaştığı ifadelerde karikatürün sahibi Doğan Pehlevan; "Peygamberleri tasvir etmedim, sadece isim benzerliği var. Niyetim Peygamberlerle ilgili asla değildi." dediği ortaya çıktı.

Hemen ardından grafikere soruldu; "Bu çizimi nasıl yaptın, bir talimat mı geldi, neye göre yaptın?

Grafiker: 'Benim herhangi bir sorumluluğum yok sadece bahsedilen figürleri resmettim' dedi.

Muhasebe çalışanı: "Konuyla ilgili bir bilgim yok" şeklinde oldu.

Yazı işleri Müdürü: "Ben de konuyu sonradan gördüm, herhangi bir bilgim yoktu" şeklinde ifade verdi.

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