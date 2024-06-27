Son dakika haberi: Bahçelievler'de bir bina daha çöktü!

Son dakika: Bahçelievler Güngören Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst kat balkonunda çökme meydana geldi.

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Son dakika haberi: Bahçelievler'de bir bina daha çöktü!

Son dakika: Bahçelievler Güngören Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst kat balkonunda çökme meydana geldi.

Olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi.Bahçelievler Güngören Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst kat balkonunda çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi.Bahçelievler Güngören Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst kat balkonunda çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi.

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ÖNCESİNDE 7 KATLI BİNA ÇÖKMÜŞTÜ

Zafer Mahallesi Yadiğar Sokakta gece saatlerinde 7 katlı bir bina kısmen çökmüştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak binada arama çalışması başlatmıştı. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı dinleme çalışmaları ve köpekle yapılan aramaların ardından enkaz altında kalan olmadığı belirlenmişti. Öğle saatlerinde olay yerine getirilen kepçe yardımı ile binanın kontrollü bir şekilde yıkımına başlandı.

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Yaklaşık 1 saatte bina tamamen yıkıldı. İş makinasının olay yerindeki çalışması devam ediyor.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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