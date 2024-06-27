Son Dakika: Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Merkez Bankası, saat 14’te faiz kararını kamuoyu ile paylaştı. Özellikle de piyasaların yakından takip ettiği faiz kararı belli oldu. Ekonomistlerin büyük çoğunluğu aynı tahmin üzerinde buluşmuştu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 6'ncı faiz kararını bugün açıkladı. 2024 yılının büyük çoğunluğunda faiz sabit bırakılmıştı. TCMB, bu kararını yine devam ettirdi.

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar vermiştir.

Aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflama mayıs ayında geçici bir kesintiye uğramıştır. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşladığını teyit etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir.

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