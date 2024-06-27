'Gülen Adam' filmi gerçek oldu! Her şeye gülen adam cenazelere gidemiyor

Adana'da lastik tamircisi Ali Tutar, sürekli gülmesinden dolayı kimsenin cenazesine gidemiyor. Bölgede 'Gülen Adam' olarak tanınan Tutar, Kemal Sunal'ın filmini akıllara getirdi.

Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı, Kemal Sunal'ın başrolde olduğu ve Yusuf Şaplak karakterini canlandırdığı "Gülen Adam" filmi Kozan'da gerçek oldu.

Evli, iki çocuk babası lastik tamircisi 42 yaşındaki Ali Tutar tıpkı Kemal Sunal filmindeki karakter gibi sürekli gülüyor. İlçede "Gülen Ali" olarak tanınan esnafın bölgede yaşanan aşırı sıcaklara aldırmadan görevini gülerek yapması herkesin dikkatini çekiyor.

"BENİM ÇENEM AĞRIMAZ"

Her olaya gülen Tutar, cenazelere de bu yüzden gidemiyor. Tutar, "Herkes gülmek için buraya yanımıza geliyor. Bana 'Gülen Adam Ali Tutar' diyorlar. Hava çok sıcak olsa da gülerim. Sıcakta gülmek yormaz. Benim çenem ağrımaz. 60 derece sıcakta çalışıyorum. Benim için fark etmiyor hiç sinirlenemem" dedi.

CENAZELERE GİDEMİYOR

Tutar, en çok cenazede zorlandığını anlatarak, "En çok cenazede zorlanıyorum. Fazla gitmiyorum cenazelere ben kendime yasak koydum cenazelerde güldüğüm için. Kendi cenazemiz dışında başkalarının cenazesine gidemiyorum. Bana lastik değiştirmekten çok gülmeye geliyor insanlar" diye konuştu.

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