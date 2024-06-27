Türkiye, 3 yıldır bu anı bekliyor! Gri liste nedir? Türkiye gri listeden çıkarsa ne olur?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Singapur'da iki gün boyunca yatırımcılarla görüşecek ve resmi temaslarda bulunacak.

İKİ GÜN BOYUNCA GÖRÜŞMELER YAPACAK

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Bakan Şimşek, bugün başlayan Singapur ziyaretini yarın akşam tamamlayacak. Şimşek, Singapur'da iki gün boyunca çok sayıda yatırımcıyla görüşecek, ikili resmi görüşmelerde bulunacak.

Singapur Başbakanı ve aynı zamanda Maliye Bakanlığı görevini yürüten Lawrence Wong ile görüşecek Şimşek, ziyareti kapsamında Singapur Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam tarafından da kabul edilecek. Bu görüşmelerde iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler ele alınacak.

YATIRIMCILARI TÜRKİYE'YE DAVET EDECEK

Temasları kapsamında Asya'daki reel sektör temsilcileriyle bir araya gelecek olan Şimşek, Asya'da ilk kez gerçekleştireceği "road show" kapsamında küresel yatırım fonlarının yöneticileriyle de görüşecek.

Bu görüşmelerde Türkiye'nin ekonomi programını anlatacak Şimşek, şirket ve fonları ülkeye yatırıma davet edecek. Şimşek'in görüşeceği şirketler, doğrudan yatırım potansiyeli açısından da önem taşıyor.

TÜRK ŞİRKETLERİN ASYA ÜSSÜ KONUMUNDA

Güneydoğu Asya'nın önemli ticaret ve finans merkezlerinden Singapur ile Türkiye arasında kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunuyor.

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İki ülkenin konumu da birbiri için stratejik önem taşıyor. Türk şirketleri Singapur'u Asya pazarı için üs olarak görürken Türkiye de Singapur merkezli şirketlerin Avrupa Birliği pazarına erişimi için önemli bir merkez olarak görülüyor.

FATF GENEL KURULU'NA DA KATILACAK

Bakan Şimşek'in, Singapur'da gerçekleştirilecek Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) Genel Kurul toplantısına da katılması bekleniyor. Şimşek'in, Türkiye'nin FATF'ın gri listesindeki durumunun da ele alınacağı toplantıda konuşma yapması planlanıyor.

Türkiye'nin 2021 yılında girdiği listeden yarınki toplantıda çıkması bekleniyor. Türkiye FATF'in 40 standardının 39'u ile uyumlu hale geldi. Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 3 yılda bir açıklanıyor.

GRİ LİSTE NEDİR?

Gri liste, Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force - FATF) tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yetersiz kalan ülkeleri belirlemek amacıyla oluşturulan bir listedir. Bu listeye alınan ülkeler, FATF tarafından belirlenen standartlara tam uyum sağlamamış, ancak eksikliklerini gidermek için taahhütte bulunmuş ülkelerdir. Gri listeye dahil edilen ülkeler, uluslararası finansal sistemde daha sıkı denetim ve incelemelere tabi tutulur, bu da yabancı yatırımların azalmasına ve ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkilenmesine yol açabilir.

FATF NEDİR?

FATF, yani Mali Eylem Görev Gücü, 1989 yılında OECD tarafından kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının finansmanını önlemek amacıyla kurulmuş uluslararası bir organizasyondur. FATF, ülkelerin bu alanlardaki yasalarını ve uygulamalarını denetleyerek, uluslararası finansal sistemin güvenliğini sağlamayı amaçlar. FATF’ın belirlediği 40 standart, üye ülkelerin bu tür suçlarla etkin bir şekilde mücadele edebilmesi için gereken asgari önlemleri içerir.

FATF'IN GRİ LİSTESİNDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Şu anda FATF'nin gri listesinde yer alan ülkeler şunlardır: Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Hırvatistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Haiti, Jamaika, Kenya, Mali, Mozambik, Namibya, Nijerya, Filipinler, Senegal, Güney Afrika, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Vietnam ve Yemen. Bu ülkeler, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede belirli eksikliklere sahip olup, FATF tarafından belirlenen standartlara tam uyum sağlamak için gerekli adımları atma taahhüdünde bulunmuşlardır.

TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKARSA NE OLUR?

Türkiye’nin gri listeden çıkarılması, ekonomik ve finansal açıdan birçok olumlu etki yaratabilir. İlk olarak, gri listede yer almanın getirdiği itibar kaybı ve yabancı yatırımcıların tereddütleri ortadan kalkacaktır. Bu, Türkiye’ye yabancı sermaye girişinin artmasına ve finansal piyasalarda bir rahatlama yaşanmasına neden olabilir. Ayrıca, ithalat ve ihracat yapan şirketler üzerindeki ek yükümlülükler ve denetimlerin hafiflemesi, ticaret hacminin artmasına katkı sağlayabilir.

Bunun yanı sıra, yabancı yatırımcıların artan ilgisiyle start-up ve teknoloji yatırımlarında bir canlanma görülebilir. Yabancı sermaye akışının hızlanması, Türk Lirası’nın değer kazanmasına ve enflasyonla mücadelede daha etkili bir kur politikası izlenmesine yardımcı olabilir. Bu durum, Merkez Bankası’nın politika faizini daha erken düşürmesine olanak tanıyabilir.

Sonuç olarak, Türkiye’nin gri listeden çıkarılması, ekonomik büyümeyi destekleyecek ve finansal istikrarı artıracak önemli bir adım olacaktır.