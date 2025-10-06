Son dakika! Fransa'da hükümet karıştı: Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

  1. Anasayfa
Son dakika! Fransa'da hükümet karıştı: 9 Eylül'de başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu, yeni hükümetin kurulmasından saatler sonra istifa etti.

Fransa'da 9 Eylül'de başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu, yeni hükümetin kurulmasından saatler sonra istifa etti.

Fransa Başbakanı Başbakanı Sebastien Lecornu, göreve başlamasının üzerinden 1 ay geçmeden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sundu. Lecornu, yeni hükümetin kurulmasından saatler sonra istifa etti. Lecornu'un açıkladığı kabine, parlamentodaki en güçlü grup sol ittifak ve ikinci güçlü grup aşırı sağ tarafından her yönden eleştirildi.Lecornu Kabinesi – Yeni Görev DağılımıYeni atanan bakanlar:

*Eric Woerth: Konut Bakanı
*Naima Moutchou: Dönüşüm, Kamu Hizmeti, Yapay Zeka ve Dijital İşler Bakanı
*Marina Ferrari: Spor ve Gençlik Bakanı
*Görevine devam eden bakanlar:
*Bruno Retailleau: İçişleri Bakanı
*Gerald Darmanin: Adalet Bakanı
*Elisabeth Borne: Eğitim Bakanı
*Jean- Noel Barrot: Dışişleri Bakanı
*Rachida Dati: Kültür Bakanı
*Catherine Vautrin: Sağlık Bakanı
*Annie Genevard: Tarım Bakanı
*Manuel Valls: Fransa Denizaşırı Topraklar Bakanı
*Agnes Pannier-Runacher: Ekolojik Geçiş, Biyoçeşitlilik, Orman, Deniz ve Balıkçılık Bakanı
*Philippe Tabarot: Ulaştırma Bakanı
*Amelie de Montchalin: Kamu Maliyesi Bakanı

Görev değişikliği:
Bruno Le Maire: Önceden Ekonomi ve Maliye Bakanıydı, Savunma Bakanı olarak atandı.

BUGÜN MACRON'LA GÖRÜŞECEKTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Elysee Sarayı'nda bugün yerel saatle 16.00'da yeni kabineyle ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı için bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak bu görüşme gerçekleşmeden Başbakan Lecornu'nün Macron'a istifasını sundu.

BORSA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın müttefiki Roland Lescure'nin yeni maliye bakanı olarak atanması, piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Başbakan Lecornu'nun dün yaptığı atamanın ardından, Fransız hisse senetleri yüzde 0,7 oranında değer kaybetti. Atamanın ardından Euro Bölgesi bankacılık endeksi yüzde 0,6 geriledi. Özellikle Societe Generale, Credit Agricole ve BNP Paribas hisselerinde yaşanan düşüşler endeksteki kaybı belirginleştirdi.

Kayseri’de şeytanı bile şaşırtacak olay: Gelinliğe boncuk boncuk uyuşturucu işlemişler!Kayseri’de şeytanı bile şaşırtacak olay: Gelinliğe boncuk boncuk uyuşturucu işlemişler!

Son dakika! Sirkeci'de korku dolu anlar: Feribot önce vapura sonra iskeleye çarptı!Son dakika! Sirkeci'de korku dolu anlar: Feribot önce vapura sonra iskeleye çarptı!

En düşük emekli maaşı belli oldu mu? Masada 4 farklı rakam var, işte detaylar...En düşük emekli maaşı belli oldu mu? Masada 4 farklı rakam var, işte detaylar...

