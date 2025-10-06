  1. Anasayfa
Son dakika! Sirkeci'de korku dolu anlar: Feribot önce vapura sonra iskeleye çarptı!

Harem-Sirkeci seferini yapan feribot, önce bir vapura ardından iskeleye çarptı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışması sürüyor.

Yayınlanma:

Son dakika: Harem-Sirkeci seferini yapan feribot, önce bir vapura ardından iskeleye çarptı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışması sürüyor.

