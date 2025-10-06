En düşük emekli maaşı belli oldu mu? Masada 4 farklı rakam var, işte detaylar...

Emekliler, ocak ayında yapılacak maaş zammını bekliyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olur? Masada 4 farklı rakam var, işte detaylar...
Emekliler, ocak ayında yapılacak maaş zammını bekliyor. TÜİK verilerine göre üç aylık enflasyon yüzde 7,50 olurken, yıl sonu tahminlerine göre zam oranı yüzde 10 ila 13 arasında değişebilir. Buna göre en düşük emekli maaşının 18 bin 500 ile 19 bin TL aralığında olması bekleniyor.
Milyonlarca emekli, yılın ikinci yarısında alacakları maaş zammını merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte emekliler, ocak ayında alacakları zamma dair ilk hesaplamalarını yapmaya başladı.
ÜÇ AYLIK ZAM ORANI YÜZDE 7,50
TÜİK verilerine göre enflasyon; temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde ise yüzde 3,23 arttı. Böylece üç aylık enflasyon toplamda yüzde 7,50'ye ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu oranı şimdiden cebe koydu.
ZAM NETLEŞMESİ İÇİN ÜÇ VERİ DAHA BEKLENİYOR
Emeklilerin maaş artışı, ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek. Geriye kalan üç verinin ardından 6 aylık toplam enflasyon, 2025 ocak zammını belirleyecek.
MASADA DÖRT FARKLI ZAM SENARYOSU
Yıl sonu enflasyonuna ilişkin farklı tahminler, emekli zammı için dört ayrı senaryoyu gündeme getirdi:Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini: Yüzde 29 → Zam oranı %10,56Orta Vadeli Program (OVP) tahmini: Yüzde 28,5 → Zam oranı %10,14Piyasa Katılımcıları Anketi: Yüzde 29,86 → Zam oranı %11,3Finansal Kurumlar Birliği tahmini: Yüzde 31,94 → Zam oranı %13,08
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 19 BİN TL'YE YAKLAŞABİLİR
Şu anda en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL seviyesinde bulunuyor. Senaryolara göre bu tutar, yıl sonunda 18 bin TL'nin üzerine çıkacak.
%10,56 zamla: 18 bin 663 TL%10,14 zamla: 18 bin 592 TL%11,3 zamla: 18 bin 788 TL%13,08 zamla: 19 bin 89 TL