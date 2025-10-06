En düşük emekli maaşı belli oldu mu? Masada 4 farklı rakam var, işte detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 19 BİN TL'YE YAKLAŞABİLİR

Şu anda en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL seviyesinde bulunuyor. Senaryolara göre bu tutar, yıl sonunda 18 bin TL'nin üzerine çıkacak.

%10,56 zamla: 18 bin 663 TL

%10,14 zamla: 18 bin 592 TL

%11,3 zamla: 18 bin 788 TL

%13,08 zamla: 19 bin 89 TL