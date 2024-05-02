Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki görüşme sona erdi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelerek 1.saat 35 dakika sürdü ve açıklama yapmadan özgür özel ayrıldı.

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki görüşme sona erdi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Görüşme 8 yıl sonra bir ilk niteliğinde. AK Parti ve CHP genel başkanları 2016'dan sonra ilk kez bir araya gelerek 1 saat 35 dakika süren görüşme sonrası CHP Genel başkanı açıklama yapmadan AK Parti Genel merkezinden ayrılarak CHP Genel merkezine hareket etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'i bir araya getirecek süreç, CHP Genel Başkanı'nın Erdoğan’a açtığı bayram tebriği telefonu ile başladı.Erdoğan ve Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirmişti.

O görüşmede bir araya gelme kararı alındı.

GÜNDEM YENİ ANAYASA

AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.00'da gerçekleşecek görüşmede ana gündem maddesi yeni anayasa. Erdoğan, Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, "CHP'nin de değişime destek verecebileceği inancındayım" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel'in çantasında ise anayasa dışında, borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının artırılması olacak. Öte yandan belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen projeleri, hayat pahalılığı, emekli aylıkları, ve atama bekleyen öğretmenler gündemindeki diğer başlıklar olacak.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları ile kalıcı barışın sağlanabilmesi için atılan adımların da değerlendirilmesi öngörülüyor. Özgür Özel'in görüşmede, Filistin için liderlere yazdığı mektup ile önümüzdeki günlerde Filistin'e yapacağı ziyareti de anlatması bekleniyor.

Kritik görüşme öncesi eski CHP genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile telefonda görüşen Özel, Erdoğan'la yapacağı görüşmeye ilişkin görüş ve önerilerini aldı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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