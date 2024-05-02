İphone’da en sevilen özellik Android’e geliyor! Android kullanıcıları çok sevineceksiniz

Android artık yeni iPhone özelliklerine erişebilecek. Haberde kullanıcılarını şaşırtan özellikler hakkında ayrıntılar var.

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İphone’da en sevilen özellik Android’e geliyor! Android kullanıcıları çok sevineceksiniz

Android, sürekli olarak yeni güncellemeler sunmaya devam ediyor. Bu kez Android, güncellemeye kilit ekranı sorunlarını ele alan yeni bir güncelleme ekledi. Android, iPhone modelleri gibi bir kilit ekranı geliştirmeye başladı.

Android 14, kilit ekranına güncelleştirmeler ekledi. Bu güncellemeler, kullanıcıların saatin ve altındaki iki widget'ın stilini değiştirmesine izin verdi. Kullanıcıların çoğu, bu son güncellemeyi yetersiz buldu.

Android, iPhone'un popüler özelliklerinden yararlanacak! Şirket, kullanıcıların büyük memnuniyeti için kilit ekranını değiştirmeye karar verdi. Android Authority tarafından yayınlanan bir rapora göre Google, Android 15 ile kapsamlı bir ana ekran güncellemesi sunmayı planlıyor. Tıpkı iPhone modellerinde olduğu gibi, Android kullanıcıları bu güncellemeyle daha fazla widget, saat stili ve yeni bildirim ayarları gibi birçok özelliğin keyfini çıkarabilecek. Gelecekteki güncellemelerin iPhone modelleri kullanılarak yapılacağı söyleniyor.

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