Son dakika! Cuma namazı çıkışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’daki Çilehane Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

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Son dakika! Cuma namazı çıkışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

Son dakika! Cuma namazı çıkışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’daki Çilehane Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel ile ne konuştu?

Erdoğan: ''CHP'ye ziyarette bulunacağım. Siyaset yumuşama dönemine girdi, bu adımı atacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin ilk açıklama geldi. İlk fırsatta Özel'i ziyaret edeceğini belirten Erdoğan, "Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız" dedi.

Tarihi ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuştu! Erdoğan, siyasette yumuşama sürecine geçiş vurgusu yaptı.

Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Bundan önceki ziyaretlerde maalesef bu tür adımlar atılmıyordu. Bu adımın atılmasıyla siyasetin yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür beye ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim; Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız" açıklamasını yaptı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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