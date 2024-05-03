Vatandaşları telefonla arayarak savcı olduğunu söyledi, 1 milyon 500 bin lira dolandırdı!

Antalya'da telefonla aradığı kişiye kendisini ‘Cumhuriyet savcısı ve emniyet görevlisi’ olarak tanıtıp 1 milyon 500 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı.

Telefonla aradığı kişiye kendisini ‘Cumhuriyet savcısı ve emniyet görevlisi’ şeklinde tanıtarak 1 milyon 500 bin lira dolandıran şahıs yakalandı. Edinilen bilgiye göre, telefonla aranılan kişinin "Adınız terör örgütüne karıştı, kimliğiniz bir olayda kullanıldı" vb. söylemlerle baskı altına alınarak para ve ziynet eşyalarının elden alınması ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

N.K. isimli müştekinin bu yöntemle 1 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyalarının elden alınarak dolandırıldığı tespit edildi. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası ve KGYS görüntülerinin incelenmesi sonucu, olayı gerçekleştiren şahsın İ.C. isimli şahıs olduğu tespit edilerek il dışında yakalandı. Şüpheli İ.C.'den elde edilen cep telefonu, sim kartı ile müştekiden alınan ziynet eşyalarının tamamına el konuldu. Şüpheli İ.C. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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