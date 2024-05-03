Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan kredi açıklaması!

Merkez Bankası'ndan kredi açıklaması: "Uygulanan parasal ve miktarsal sıkılaştırıcı adımların etkisiyle belirgin şekilde yavaşlayan kredi büyümesinin yurt içi talepteki dirençli seyri zayıflatması beklenmekte"

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan kredi açıklaması!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Uygulanan parasal ve miktarsal sıkılaştırıcı adımların etkisiyle belirgin şekilde yavaşlayan kredi büyümesinin yurt içi talepteki dirençli seyri zayıflatması beklenmekte" açıklamasında bulundu.ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizine karar verdiği 25 Nisan 2024 Tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti yayınlandı.

TCMB, PPK Toplantı Özeti'nde şu mesajı verdi:

Uygulanan parasal ve miktarsal sıkılaştırıcı adımların etkisiyle belirgin şekilde yavaşlayan kredi büyümesinin yurt içi talepteki dirençli seyri zayıflatması beklenmekte.

Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Ayrıntılar birazdan...

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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