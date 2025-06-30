Son dakika: CHP kurultay davasında çıkacak karar merakla beklenirken önemli gelişme yaşandı. Dava 8 Eylül'e ertelendiği açıklandı...

Son dakika haberi... CHP'nin 38. Olağan Kurultay davasına ilişkin bugün görülen duruşmada erteleme kararı çıktı.

CHP’de ‘mutlak butlan’ tartışmalarına yol açan ‘kurultay davası’nda ara kara açıklandı. Dava 8 Eylül'e ertelendi. Öte yandan CHP yönetimi, kritik duruşma öncesinde olası bir ‘mutlak butlan’ kararına karşı teyakkuza geçti. İl başkanları Ankara’ya çağrıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetiminin göreve geldiği 4-5 Kasım 2023’teki CHP kurultayının “şaibe” iddialarıyla iptali için açılan davanın ikinci duruşması bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde başladı. Özel yönetimi yerine Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yönetime gelmesi sonucunu doğurabilecek “mutlak butlan” kararı çıkması olasılığına karşı CHP yönetimi alarmda. İl Başkanları Ankara’ya çağırılırken, parti yöneticilerinin de tam kadro Genel Merkez’de hazır bulunacakları belirtiliyor.

CHP'de genel başkan değişikliğiyle sonuçlanan 38. Olağan Kurultay'a ilişkin mutlak butlan tartışmaları sürerken, gözler Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın yeni duruşmasındaydı. Dava saat 10.00'da başladı.

Son dakika: CHP kurultay davası 8 Eylül'e ertelendi!

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