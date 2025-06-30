İzmir cehennemi yaşadı: Blanço gün ağarınca ortaya çıktı, servet değerindeki yazlıklar kül oldu!

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde başlayan yangınları söndürme işlemi devam ediyor. Yanan bölgelerde meydana gelen acı blanço gün ağarınca ortaya çıktı, servet değerindeki yazlıklar kül oldu!

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerindeki orman yangınları devam ediyor.

Öte yandan bölgede boşaltılan köy ve mahalleler var.

Ekipler tüm gece yoğun çaba gösterirken kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları gece boyunca güçlükle yürütüldü.

YANGIN YAZLIK SİTELERE SIÇRADI

Yangın, gece saatlerinde Doğankent Sitesi'ne sıçrarken yazlık mahalle tedbir amaçlı tahliye edilerek elektrik hattı kesildi. Çok sayıda hane kullanılamaz hale geldi.

İTFAİYE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Havanın aydınlanması ile birlikte mahalledeki evlerin hasarı görüntülendi.Yangında 19 saat geride kalırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının başladığı sırada Doğankent Sitesi'nde olduğunu belirten site sakini Berkan Kaya, “Yangın Orhanlı Mahallesi'nde başladı. 'Yangın bu tarafa doğru geliyor' denildi. Biz de dışarıya çıktık yapabileceğimiz bir şey var mı diye, yarım saat geçti sitede dumanlar yükselmeye başladı." dedi.

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"Ezbere bildiğimiz siteyi göremez hale geldik." diyerek acısını dile getiren Kaya, "Daha sonra insanları tahliye etmeye başladık, bütün amacımız herkesi çıkartalım, yapabileceğimiz ne varsa onu yapalım oldu." diye konuştu.

Rüzgârın etkisi ile yarım saatte sitenin yandığını dile getiren Kaya, "Göz ardı ettiğimiz bir şey var her zaman, sitenin güzelliğine aldandık.

Buradaki etrafın orman olması riskini göz ardı etmiş olduk. Boşa kullanmışız sularımızı bunu söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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