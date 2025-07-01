Son dakika: Bursa yine sallandı, Peş peşe gelen depremler neyin habercisi?

Son dakika: Bursa yine sallandı, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 11.47'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından yine Gemlik'te saat 12.57 sularında bu kez 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi...

Peş peşe gelen depremler neyin habercisi?

Son dakika: Bursa'nın Gemlik ilçesinde 11.47'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından yine Gemlik'te saat 12.57 sularında bu kez 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremler İstanbul dahil çevre illerden hissedildi.

Bursa'da saat 11.47 sularında merkez üssü Gemlik olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre deprem yerin 9.82 km derinliğinde gerçekleşti.

GEMLİK'TE BİR DEPREM DAHA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 12.57'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin yerin 10,14 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

DEPREMLER İSTANBUL DAHİL ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Bursa Gemlik'te meydana gelen deprem İstanbul da dahil çevre illerden hissedildi.

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İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan depremlerin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bursa Gemlik’te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

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