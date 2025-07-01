İzmir Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında şok gelişme: Tunç Soyer ve yönetimini şikayet eden isim ortaya çıktı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda yeni detaylar ortaya çıkıyor. Tunç Soyer ve yönetimini şikayet eden isim ortaya çıktı! İşte çok önemli detaylar...

Tunç Soyer'i şikayet eden isim Cemil Tugay olduğu ortaya çıktı...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda yeni detaylar ortaya çıkıyor. Gözaltına alınan eski başkan Tunç Soyer ve yönetimini şikayet eden kişinin mevcut belediye başkanı Cemil Tugay olduğu öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda yeni detaylar ortaya çıkıyor. Gözaltına alınan eski başkan Tunç Soyer ve yönetimini şikayet eden kişinin mevcut belediye başkanı Cemil Tugay olduğu öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN İSMİN CEMİL TUGAY OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eski Başkan Tunç Soyer ve yönetimi hakkında adliyeye iki ayrı suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

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469 MAĞDUR VATANDAŞ VAR

Öte yandan İzbeton üzerinden yapılan Kooperatif yolsuzluğu dosyasında iki ayrı alt dosya bulunuyor. Biri kooperatif Örnekköy, diğeri Gaziemir. Dosya kapsamında toplamda 469 mağdur vatandaş bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında, birçok CHP'li isim etkin pişmanlıktan yararlanarak büyük rüşvet ağını ifşaa etmişti.

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