Bahçeli, hastalığı hakkında ilk kez konuştu: 'Dublör kullanıyor' diyenlere bakın ne cevap verdi!

MHP lideri Devlet Bahçeli, hastalığı sürecinde ortaya atılan asılsız iddialara grup toplatısında ilk kez yanıt verdi...

Bahçeli, hastalığı sürecindeki iddialar hakkında ilk kez konuştu: Dublör kullanıyor diyenler...

Parti grubunda açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, hastalığı sürecinde ortaya atılan iddialara "Dublör kullanıyor, o değil yerine robot yapılmış, gerçekler gizleniyor, çoktan öldü diyen şarlatanlara hayretler içinde şahit olduk. Bilmiyorlar ki taşıdığımız can emanetini alacak sadece ve sadece hikmetinden Sual olunmayacak yüce Allah'tır" dedi.

Grup toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli, hastalık sürecinde ortaya atılan iddialara da yanıt verdi.

"ÖLDÜ DİYEN ŞARLATANLARA...

""Geçirmiş olduğum rahatsızlık sebebiyle ayrılığa gönülsüz de olsa boyun eğmek zorunda kaldık" diyen Bahçeli, "Buna rağmen çalışmalarımızı kesintisiz sürdürdük. Türkiye ve Dünya gündemini yakından takip ve not ettik. İhtiyaç olan her durumda görüş ve düşüncelerimizi aziz milletimizle paylaştık ancak fitne durur mu elbette durmadı duraklamadı. Yaylım ateşine ara vermedi. Yapay zeka ile konuştuğumu ileri süren kabak kafaları zehirli dilleri şaşkınlıkla izledik. Dublör kullanıyor, o değil yerine robot yapılmış, gerçekler gizleniyor, çoktan öldü diyen şarlatanlara hayretler içinde şahit olduk. Bilmiyorlar ki taşıdığımız can emanetini alacak sadece ve sadece hikmetinden Sual olunmayacak yüce Allah'tır" ifadelerine yer verdi.

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