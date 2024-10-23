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Meclis kürsüsünden urgan ipi atmıştı! Bahçeli'den Dervişoğlu'na jet yanıt!

MHP Lideri Devleti, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun grup toplantısında, kürsüden attığı urgan ipe yanıt olarak bakın ne yanıt verdi...

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MHP Lideri Devleti, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun grup toplantısında, kürsüden attığı urgan ipe yanıt olarak bakın ne yanıt verdi...

MHP Lideri Devleti, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun grup toplantısında kürsüden attığı urgan ipi istedi. Bahçeli'nin atılan ipi makam odasına asacağı öğrenildi.İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2007’de bir mitingde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek ‘Öcalan’ın idamı’ göndermesi yapmasına ve kürsüden ip atmasına gönderme yaparak kürsüden ip fırlattı.

Son Dakika: Bahçeli'den Dervişoğlu'na jet yanıt bakın ne oldu!

Bahçeli'nin "Öcalan gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkı için başvurusunu yapsın" çağrısına sert tepki gösteren Dervişoğlu,

"Cesedimizi çiğnemeden bu Meclis'e giremez" dedi.

BAHÇELİ O İPİ İSTEDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti grubundan o ipi istedi. Bahçeli’nin o ipi Genel Merkez'deki makam odasına asacağı öğrenildi.

Bengü Türk Genel Yayın Yönetmeni Ünal Kaya, “MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Grubundan o ipi istedi, Genel Merkez'deki makam odasına asacak” dedi.

Kaynak: Haber7

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