Son dakika: Bahçeli ile DEM heyetinin görüşmesi başladı!

Son dakika: DEM Parti heyetinin, Devlet Bahçeli ile görüşmesi başladı. Yarın saat 15.00'de ise heyet, Meclis'te AK Parti Grubu'nu ziyaret edecek.

Üçüncü kez siyasi parti turuna çıkan DEM Parti heyeti, Devlet Bahçeli ile görüşüyor. Yarın saat 15.00'de ise heyet, Meclis'te AK Parti Grubu'nu ziyaret edecek.

Üçüncü kez siyasi parti turuna çıkan DEM Parti heyeti, Devlet Bahçeli ile görüştü

DEM Parti İmralı heyeti geçtiğimiz günlerde İmralı'ya gitmiş, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından DEM Parti heyeti, üçüncü kez siyasi parti turuna başladı.

AK PARTİ İLE GÖRÜŞME TARİHİ BELLİ OLDU

DEM Parti heyetinin, yarın AK Parti grubunu ziyaret edeceği bildirildi.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, görüşme yarın saat 15.00'te Meclis'te gerçekleşecek.

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